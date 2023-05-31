Tescilli asırlık konak depremde zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde asırlık bir konak da zarar gördü. Göksun ilçesindeki 120 yıllık tarihi konak hasar aldı. Konak sahibi Ahmet Bozkurt, konakta annesi ve yengelerinin yaşadığını ancak deprem nedeniyle ayrıldıklarını belirtti. Konak tescilli olduğu için şu an bir şey yapılamıyor ve restore edilmesi isteniyor.

- Tescilli asırlık konak da depremde zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde asırlık bir konak da zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Göksun ilçesindeki 120 yıllık tarihi konak hasar aldı. Konakta en son annesi ve yengelerinin yaşadığını anlatan konak sahibi Ahmet Bozkurt, "Onlar da deprem nedeniyle Göksun'dan ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

Konak tescilli olduğu için şu an bir şey yapamadıklarını belirten ve restore edilmesini isteyen Ahmet Bozkurt, "Dedemin evi, babamızdan kalma. Kültür varlıklarına kayıtlı olduğu için deprem dolayısıyla zayiatlara cevap veremedik" dedi. Yetkililerin verecekleri kararı beklediklerini anlatan Bozkurt, "Tahmini 120 yıllık olduğu söyleniyor ve eskiden burası konakmış. 3 katlı olarak geçiyor. Sonraki tescilde iki kat diye çevrilmiş. Artık bu evin artçıların devam etmesi ile zararın devam ettiğini görüyoruz" dedi.

(HLL-HİV-SO-Y)