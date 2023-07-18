Termometreler 48 dereceyi gördü, tarihi mekanlar boş kaldı

Hava sıcaklığının 48 dereceyi gördüğü Diyarbakır'da gün içinde sessizlik oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının artmasıyla termometreler bazı günler 48 dereceyi gösterdi, tarihi mekanlar kalabalık ortamı sessizliğe bıraktı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da yaz aylarının etkisini göstermesiyle termometrelerde rekor kırıldı. Kentteki kavurucu sıcaklıklar nedeniyle gün içerisinde termometreler 48 dereceyi gördü.

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu tarihi Sur ilçesinde başta mekanlar olmak üzere, cadde ve sokaklar kavurucu sıcaklıklar nedeniyle gün içerisinde boş kaldı. İlçedeki tarihi On Gözlü Köprü, Ulu Camii ve Dört Ayaklı Minare gibi özellikle turistlerin uğrak mekanı olan tarihi yerler, hava sıcaklıkları nedeniyle sessiz kaldı.

Turistik gezi için ailesiyle Manisa'dan Diyarbakır'a gelen Nurullah Odabaş, kentte nem olmamasının kendilerine iyi geldiğini söyledi.

Diyarbakır'ın hem tarihi hem manevi değerleriyle güzel bir şehir olduğunu ifade eden Odabaş, " Manisa'dan geliyorum. Diyarbakır hem manevi değerleriyle beraber hem tarihi değerleriyle beraber çok güzel. Daha önce de şehri gezme fırsatım olmuştu. Diyarbakır'a ikinci gelişim. Kentin tarihi mekanlarını gezdik. Bayağı güzel şehir. Manisa çok nemli bir memleket. Yolda gelirken Adana'ya da uğradık, orası da bayağı sıcak. Ama buraya geldiğimizde sıcak olmasına rağmen hafif bir esinti oluyor. Kentte nem olmaması bize iyi geldi. Şuan hava sıcak olsa dahi az bir şey esinti olduğu için fazla terletmiyor. Halkımıza tavsiyem, Diyarbakır'ı muhakkak gelip görsünler" dedi.

Diyarbakır sıcağının her sene 45 dereceyi geçtiğini ifade eden vatandaşlardan Fettah Üçgül, şehirde deniz ve göl tercihler arasında bulunamadığı için sadece klima önünde serinleyebildiklerini kaydetti.

Üçgül, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da havalar bayağı sıcak. Bizim Diyarbakır'ın yaz ayları 45 dereceyi geçiyor. Şehrimizde güneşten korunmak için de hiçbir şey yok. Ancak klima önünde dururuz. Bizim burada deniz ve göl tercihimiz olmadığı için sadece klima önünde serinleyebiliriz."