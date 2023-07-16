Termometre 41'i Gösterdi, Sokaklar Boşaldı

Termometre 41'İ gösterdi, sokaklar boşaldı

MUĞLA - Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de termometreler 41 dereyi gösterdi. Pazar günü olması ve hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle vatandaşların büyük bölümü evlerinden dışarı çıkmadı.

Saat 15.00 itibari ile Menteşe Öğretmenevi önündeki termometre hava sıcaklığını 41 derece olarak ölçtü. Hava sıcaklığının 41 derece nemin ise yüzde 15 dolayında olması nedeniyle yakıcı sıcak ve düşük nem nedeniyle sokaklar boşaldı.

Menteşe'nin en işlek cadde ve sokaklarda toplu taşıma araçları, ticari taksi ve motorcular dışında araca rastlanmadı. Yüksek hava sıcaklığı ve düşük nemin Temmuz ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.