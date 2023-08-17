Terme Park Yaşam Alanı ve Pideevinin yapım çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Terme ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Terme Park Yaşam Alanı ve Pideevinin tamamlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediliyor. Terme Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi ve toprak tesviye çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Terme Belediyesi, Açık Hava Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Çocuk Şenliği'ni de sürdürüyor.

Samsun'un Terme ilçesinde yapım çalışmaları devam eden Terme Park Yaşam Alanı ve Pideevinin tamamlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Terme Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Terme Park Yaşam Alanı ve Pideevinin tamamlanması için belediye ekiplerince çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çevre düzenlemesi ve toprak tesviye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

-Terme Belediyesi, açık hava yaz etkinliklerini sürdürüyor

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Açık Hava Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Çocuk Şenliği' devam ediyor.

Terme Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda her cumartesi saat 20.30'da Yalı Mahallesi Kumsal Kafe etkinlik alanında faaliyetlerin sürdürüleceği duyurusu yaptı.

19 Ağustos Cumartesi akşamı programında müzikli danslı çocuk oyunu Elma Kurdu Kırtık olacağını bildirdi.