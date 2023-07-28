Terme ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi

Terme ilçesinde bulunan Kur'an kurslarına giden öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi. Eğitimde, genel trafik kuralları ve bisiklet kullanımıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. İlçe Müftüsü, emniyet teşkilatına teşekkür etti.