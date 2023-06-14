Terme İlçe Müftülüğü ve Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İstanbul ve Çanakkale'ye gezi düzenledi

Terme İlçe Müftülüğü ile Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstanbul ve Çanakkale'ye gezi düzenlendi. İlçede eğitim gören ortaokul hafızlık öğrencilerine yönelik İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından 52 öğrenciye yönelik Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Çanakkale Şehitler Abidesi gezisi gerçekleştirildi.

Terme İlçe Müftülüğü ile Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstanbul ve Çanakkale'ye gezi düzenlendi.

İlçede eğitim gören ortaokul hafızlık öğrencilerine yönelik İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından 52 öğrenciye yönelik Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Çanakkale Şehitler Abidesi gezisi gerçekleştirildi.

Öğrencilerin gezerken tarihi de öğrenmelerini amaçlayan programın ilk durağı olan İstanbul'da hafızlık öğrencileri sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i İmam Hatibi Ferruh Muştuer ile eda etti. Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Süleymaniye camilerinin gezilmesinin ardından Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gidildi.

Geziye İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri Hüseyin Yeşiltaş ile İbrahim Yaykın, Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Olgun Topcu, Kur'an öğreticileri Adem Kökten, Mehmet Ali Aksuoğlu ve Yasemin Çelikbilek de katıldı.

Yeşiltaş, "Hafız öğrencilerimize tarih bilincini aşılamayı amaçladık. Öğrencilerimiz için faydalı bir etkinlik oldu. Gezerken tarihlerini de öğrenmiş oldular. Bu tür organizasyonları önemsiyoruz." dedi.