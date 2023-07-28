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Terme İlçe Müftülüğü tarafından cami ve kardeşlik etkinliği düzenlendi

Yaşam Haberleri

Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde yaz dönemi Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen cami ve kardeşlik etkinliğinde konuşan İlçe Müftüsü Ömer Ergül, kurslarda birlik, beraberliği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşma ve dayanışma ahlakını yaşayarak öğrenen nesiller yetiştirdiklerini söyledi. Ergül, etkinliğe katkıda bulunan hayırseverlere ve emeği geçen kıymetli din görevlisi hocalara teşekkür etti. Çeşitli ikramların bulunduğu etkinliğe, 100 öğrenci ile din görevlileri katıldı.

Terme İlçe Müftülüğünce cami ve kardeşlik etkinliği düzenlendi.

Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde yaz dönemi Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen cami ve kardeşlik etkinliğinde konuşan İlçe Müftüsü Ömer Ergül, kurslarda birlik, beraberliği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşma ve dayanışma ahlakını yaşayarak öğrenen nesiller yetiştirdiklerini söyledi.

Ergül, etkinliğe katkıda bulunan hayırseverlere ve emeği geçen kıymetli din görevlisi hocalara teşekkür etti.

Çeşitli ikramların bulunduğu etkinliğe, 100 öğrenci ile din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Yaşam

Sakarlı Mahallesi Hisarcık Terme Ömer Yaşam Haberler

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