Terme İlçe Müftülüğü tarafından cami ve kardeşlik etkinliği düzenlendi

Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde yaz dönemi Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen cami ve kardeşlik etkinliğinde konuşan İlçe Müftüsü Ömer Ergül, kurslarda birlik, beraberliği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi, dürüstlüğü, paylaşma ve dayanışma ahlakını yaşayarak öğrenen nesiller yetiştirdiklerini söyledi. Ergül, etkinliğe katkıda bulunan hayırseverlere ve emeği geçen kıymetli din görevlisi hocalara teşekkür etti. Çeşitli ikramların bulunduğu etkinliğe, 100 öğrenci ile din görevlileri katıldı.