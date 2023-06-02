Terme'de Yaşam Merkezi ve Pideevi çalışmaları hızlandı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye kazandırılacak Yaşam Merkezi ve Pideevi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İlçede açılacak Yaşam Merkezi ve Pideevi inşaatlarının tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.