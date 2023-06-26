Terme'de Bayram Arifesi Alışveriş Yoğunluğu

Kurban Bayramı arifesi öncesi Terme ilçesinde kurulan çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Pazarcı esnafı satışların artmasıyla mutlu olduklarını belirtirken, caddelerde oluşan kalabalık sürücülere zor anlar yaşattı.

Kurban Bayramı arifesi öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ilçe merkezinde kurulan pazarlarda yoğunluk oluştu.

Terme ilçesinde bayram arifesi öncesi vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için merkezde kurulan çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşattı. Arife öncesi satışlarının artmasıyla mutlu olduğunu söyleyen pazarcı esnafı Hatice Uyanık, "İnsanlar cıvıl cıvıl, bayram geldi çok mutluyuz. Satışlarımız da güzel her gün bayram olsun." dedi.

Esnaf Dursun Ali Torun ise, bayram öncesi oluşan yoğunluk dolayısıyla alışveriş hareketliliğinin artmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Caddelerde oluşan kalabalık sürücülere zor anlar neden oldu.