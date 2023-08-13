Tepebaşı'nda Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı Artıyor

Tepebaşı Belediyesi, 2022 sonu verilerine göre yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 406 bin 464 metrekarelik 563 park adet alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Parklarda oluşturulan spor donatıları ile kent halkına, açık havada sağlıklı bir spor ortamı sağlanmış oluyor.

Türkiye genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ortalama 8 metrekare iken Tepebaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,55 metrekareye ulaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, 2022 sonu verilerine göre yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 406 bin 464 metrekarelik 563 park adet alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan park düzenlemeleri, yenileme, yapım ve onarım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor. Parklarda oluşturulan spor donatıları ile kent halkına, açık havada sağlıklı bir spor ortamı sağlanmış oluyor.