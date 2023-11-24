Tepebaşı Belediyesi Uluönder Mahallesi'nde Yeni Park Yapıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Uluönder Mahallesi'nde yapımı devam eden 10 bin 684 metrekarelik yeni park projesiyle ilçe sakinlerine daha fazla yeşil alan ve spor imkanı sunulacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Uluönder Mahallesi'nde hazırladığı 10 bin 684 metrekarelik yeni parkın yapım çalışmaları devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan park düzenlemeleri, yenileme, yapım ve onarım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, son verilerine göre yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 427 bin 409 metrekarelik 581 park adet alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Yine son verilere göre Türkiye genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ortalama 8 metrekare iken Tepebaşı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,55 metrekareye ulaşıyor. Öte yandan, parklarda oluşturulan spor donatıları ile kent halkına, açık havada sağlıklı bir spor ortamı sağlanmış oluyor.

Çalışmalar kapsamında Uluönder Mahallesi İçtenlik Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi bölgesinde bulunan, 10 bin 684 metrekarelik alana sahip parkın yapım çalışması devam ediyor. Alanda bitkisel çalışma yapılarak Uluönder Mahallesine yeni bir yeşil alan kazandırılmış olacak.

Parkta, survivor parkuru, 98 metrekare çocuk oyun alanı, 98 metrekare step alanı, 358 metre uzunluğunda bisiklet yolu, bin 104 metrekare yürüyüş yolları, 2 adet pergola, 15 adet bank, 8 adet piknik masası yer alacak. Ayrıca, Tepebaşı Belediyesi fidanlığında yetişen 9 farklı cinsten toplam 62 adet ibreli ağaç, 14 farklı cinsten toplam 108 adet yapraklı ağaç ve 18 farklı cinsten toplam 202 adet çalı olmak üzere toplam 372 adet bitki kullanılarak yeşil alan oluşturulacak.