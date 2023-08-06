Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek karasal yaşam eğitim kampı, 19-20 Ağustos tarihlerinde Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda gerçekleşecek.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkı için sağlıklı ve eğitici faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı Sürdürülebilirlik Merkezi, Bilecik Belediyesi ve ESESKAMP'ın paydaş olduğu küresel amaçlardan 15'incisi olan karasal yaşamın önemine dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak amacıyla eğitim kampı düzenlenecek. Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda düzenlenecek kamp 19-20 Ağustos tarihlerinde kontenjan sınırlı olacak. Etkinlikte karasal yaşamın korunmasını sağlamak amacıyla doğayı keşfetmek ve yaşayarak deneyimlemek, ekosistemleri tanıma ve zorlu koşulara hazırlıklı olma bilinci aşılanacak. Karasal yaşam eğitim kampı, doğada hayatta kalmak için gerekli becerileri öğrenmek ve yaşayarak deneyimlemeyi amaçlıyor. Kampa katılanlar biyoçeşitliliği, çevreyi korumayı ve doğada hayatta kalmayı tecrübe etmiş olacak. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, duyuru görselinde yer alan QR kodunu kullanabilecek. - ESKİŞEHİR