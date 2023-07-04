Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi Açıldı

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde yaşama geçirilen 'Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi' düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Gastronometro/Metro Market ortaklığında düzenlenen 'Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi' başladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'ne dahil olan otellerin ve restoranların yer aldığı atölyenin açılışına; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Metro Türkiye FSD Ege Bölge Müdürü Yiğit Pazarlı, Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'nde yer alan otel ve restoran temsilcileri, gastronomi bölümü öğrencileri ile ilgililer katıldı.

Atölyenin açılışında konuşan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Tepebaşı Belediyesi olarak böyle bir proje yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'ni 12 otelin katılımı ile gerçekleştirdik. Bu çalışmamız da Türkiye'de bir yenilikti. Projenin getirileri son derece önemli. Sürdürülebilirliği biz sadece otellerde değil diğer konularda da devam ettirmek istedik. Bu kapsamda düzenlediğimiz Sürdürülebilir Mutfak Atölyesi de sizlerle yaptığımız ortak bir çalışmamız olacak. Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu ve Gastronometro/Metro Market iş birliği ile düzenlediğimiz bu atölyede topluma bir takım mesajlar vermek istiyoruz. Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik konusunda çok ciddi deneyimleri oldu. 2010 yılından bu yana temiz enerji ve çevre konusunda, 2018 yılında da sürdürülebilirlik çalışmaları yaparak Sürdürülebilirlik Merkezimiz kuruldu ve bugünlere geldik. Emek olmazsa değerli olmuyor. Bu iş birliklerine devam etmeliyiz. Ne olursa olsun Eskişehir her konuda öncü oluyor. Bu konuda da öncü olacağımıza inanıyorum. Biz bunun peşini bırakmayalım ve sürekli bu projeleri üretelim."

Metro Türkiye FSD Ege Bölge Müdürü Yiğit Pazarlı, her konuda sürdürülebilirliğe önem verdiklerini belirterek öncelikli olarak Türk mutfağının ve restoranların sürdürülebilirliği için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Salim Şengel, "Biz de üniversite olarak sürdürülebilirlik ve sıfır atık konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda sürdürülebilirlik üzerine düzenlenen bu etkinliğin okulumuzda yapılmasından çok memnunum" dedi.

Toplantıda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da Tepebaşı Belediyesi'nin evrensel eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusundaki çalışmalar ve Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, Metro Türkiye FSD Ege Bölge Müdürü Yiğit Pazarlı'ya ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Salim Şengel'e katılım belgelerini takdim etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE SEMİNER DÜZENLENDİ

Atölyenin ikinci bölümünde ise Metro Türkiye Sürdürülebilirlik Yöneticisi Hilal Erdinç tarafından 'Sürdürülebilir Mutfak' semineri düzenlendi. Erdinç, Metro Türkiye'nin Sürdürülebilir stratejileri konusunda ve sürdürülebilir restoran kılavuzu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

EMYO Doç. Dr. Osman Güldemir tarafından 'Sürdürülebilirlikte Yöresel Mutfakların Rolü' konulu bir seminer yürütüldü. Güldemir, seminerde gastronominin devam edebilmesi için yöresel mutfağın rolünün önemli olduğunu ve yörede süregelen tarım ve hayvancılık faaliyetleri, elde edilen ürünler, dönüştürülen gıdaların bölgenin değerleri olarak sürdürülebilirliği doğrudan etkilediğinden bahsetti.

Yarın ise Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi'ne dahil olan otellerin katılımı ile uygulamalı atölye çalışmaları yapılacak. Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisi'nde 'Sürdürülebilirlik Sergisi' de iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.