Tepebaşı Belediyesi Özel Bireylere Adaptif Binicilik Eğitimi Sunuyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri sürüyor. Eğitimler sayesinde çocukların kas gelişimine katkı sağlanıyor ve aynı zamanda keyifli dakikalar geçiriliyor. Ebeveynler ise bu hizmetten memnun olduklarını belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimlerine devam edilirken, ata binmenin keyfini yaşayan çocukların kas gelişimine katkı sağlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri sürüyor. Doğal Yaşam Merkezi'nde uzman gözetmenler eşliğinde ata binen özel bireyler keyifli dakikalar geçiriyor, hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamış oluyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmetten yararlanan özel bireylerin anne ve babaları ise, eğitimlerden memnun olduklarını belirtti.

" Ahmet Ataç'a teşekkür ederiz"

Oğlunun ata binmeyi çok sevdiğini söyleyen Sevgi Tuncel, "Başlayalı çok uzun olmadı ama oğlum ata binmeyi sevdi. Biz de geldiğimiz için çok memnunuz. 2 senedir oğlum için bir şeyler araştırıyordum. Bu sene biraz şanslıyız. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ederiz. Spora gidiyoruz, yüzmeye gidiyoruz. Bunların hepsi Tepebaşı Belediyesi'nin etkinlikleri. Bu yaz çok fazla etkinliğimiz oldu. Yazı Tepebaşı Belediyesi sayesinde boş geçirmemiş oluyoruz. Böyle etkinlikler olduğu için çok mutluyuz. Bizlerin de değişik yerlerde bulunmaya ve çocuklarımızın sosyalleşmesine çok ihtiyacımız var" dedi.

"Çok samimi bir ortam"

Eğitimler sayesinde çocuğunun vücudunda değişimler olmaya başladığını ifade eden Zehra Özdemir, "Çok memnunuz. Çocuğumuza hem sosyal açıdan hem de rahatsızlığı açısından çok iyi gelecek. Çok güzel bir hizmet bizim için. Oğlum at binmeyi çok seviyor. Çok olmadı başlayalı ama vücudunda farklı tepkiler, olumlu gelişmeler almaya başladık. Çok şükür burayı keşfettik. Belediyenin hizmetinden yararlanıyoruz. Çok güzel ve dışarıda bulamadığımız bir imkan. Samimi bir ortam, çocuğum da çok memnun." diye konuştu.

"Bize ve oğluma çok faydası oldu"

Çocuğunun 6 yıldır epilepsi tedavisi gördüğünü belirten Şemsettin Çoban ise, şunları söyledi:

"Tepebaşı Belediyesi'nin böyle bir hizmeti olduğunu öğrendik. Yaklaşık 6 aydır geliyoruz. Oğlumda büyük bir değişiklik var. Bize ve oğluma çok faydası oldu. Oğlum Tepebaşı Belediyesi'nin farklı hizmetlerinden de yararlanıyor. Yunus Emre Spor Tesislerinde basket, Yeşiltepe Belde Evi'nde halk oyunları gibi kurslara gidiyor. Tepebaşı Belediyesi'ne bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yararlı ve faydalı oluyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a da teşekkür ederiz." - ESKİŞEHİR