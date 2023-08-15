Tepebaşı Belediyesi'nin 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği Yukarı Söğütönü Deneyimli Kafe'de gerçekleşti. Etkinlikte mahalle sakinleri keyifli vakit geçirdi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin programı Tepebaşı Belediyesi'nin resmi internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal ve merkez mahallelerde düzenlediği 'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliği devam ediyor. Yukarı Söğütönü Deneyimli Kafe'de gerçekleşen etkinlikte mahalle sakinleri keyifli vakit geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirliler için sosyal aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinlikleri de Deneyimli Kafelerde kent merkezi ve kırsal mahalle sakinlerini bir araya getirmeyi sürdürüyor. Yukarı Söğütönü Deneyimli Kafe'de yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada canlı müzik yanında çeşitli ikramlar da yapılırken, çocuklara yüz boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocukların motor gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar da oynatıldı. Vatandaşlar da Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliğini çok sevdiklerini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinlik devam edecek

'Yaz Tepebaşı'nda Güzel' etkinliğinin programı Tepebaşı Belediyesi'nin resmi internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Tepebaşı'nda Güzel etkinliklerine mahalle sakinlerini davet etti. - ESKİŞEHİR