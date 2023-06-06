Tepebaşı Belediyesi'nin Gökkuşağı Kafe Projesi Özel Bireylerin İş Gücüne Katılmasına Olanak Tanıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Gökkuşağı Kafe, özel bireylerin toplumla bütünleşirken iş gücüne de katılmasına olanak tanıyor. İki farklı merkezde engeli bulunan bireyleri toplumla bütünleştiren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Gökkuşağı Kafe, özel bireylerin toplumla bütünleşirken iş gücüne de katılmasına olanak tanıyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmesi ve özgüven kazanması amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. İlki 13 Temmuz 2011 tarihinde faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, iki farklı merkezde engeli bulunan bireyleri toplumla bütünleştiriyor.

13 özel bireyin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılmasına da fayda sağlanıyor.

Gökkuşağı Kafe'de çalışan özel bireyler, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Yaren Tuncer: "Burada güzel vakit geçiriyorum. Burada nasıl servis edileceğini öğrendim. Çalışmak güzel bir duygu. Ben ilk geldiğimde arkadaşım yoktu. Önce geldim onlarla tanıştım. Burayı seviyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı çok seviyorum."

-Eren Üstündağ: "Bu kafede servis yapıyorum. Burayı çok seviyorum. Belediye Başkanı'mız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim, böyle bir imkan sunduğu için."

-Gizem Özdemir: "Tuzla'dan geldim buraya yeni başladım. Burayı çok sevdim. Burası güzel bir yer. Arkadaşlarımla iyi anlaşabiliyorum. Tepebaşı Belediye Başkanı'mız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Kendisi çok iyi."

Gökkuşağı Kafe, Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi ve Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi olmak üzere iki ayrı noktada hizmet veriyor.