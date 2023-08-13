Tepebaşı Belediyesi'nin Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı Kırsal Mahallede Çocuklar Tarafından Sevildi

Tepebaşı Belediyesi, kırsal mahalledeki çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için hazırladığı Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı ile çocukları buluşturuyor. Araçta kitaplar ve eğitici oyunlar yer alıyor. Etkinlikte çocuklar kitap okuyor ve film izliyor, aynı zamanda Rekreasyon Ekibi tarafından motor ve zihin gelişimine katkı sağlayacak oyunlar oynatılıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahalledeki çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için hazırladığı Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı, kırsal mahalle sakini çocuklar tarafından sevildi.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yıl boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, yaz tatilinde de çocukları gezici kütüphane ve eğlence aracı ile buluşturuyor. Her yaş grubuna uygun kitapların bulunduğu araçta aynı zamanda eğitici ve öğretici oyunların yer aldığı tablet de çocukların kullanımına sunuluyor.

Bu kapsamda son olarak Gökçedere, Hasanbey, Muttalip, Yeni Akçayır ve Çukurhisar mahallelerine giden araç, çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kütüphaneden aldıkları kitapları okuyan çocuklar, açık havada da film izlemenin keyfini de çıkarttı. Etkinlikte Tepebaşı Belediyesi Rekreasyon Ekibi de çocukların motor ve zihin gelişimine katkı sağlayacak oyunlar oynattı.