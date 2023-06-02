Tepebaşı Belediyesi'nin 'Çevre Çocuk Şenliği' İçin Geri Sayım Başladı

Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar işbirliğiyle, 8 Haziran Perşembe günü düzenlenecek ‘Çevre Çocuk Şenliği’nde atölyeler, oyunlar, müzik dinletisi gibi pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar işbirliğiyle, 8 Haziran Perşembe günü düzenlenecek 'Çevre Çocuk Şenliği'nde atölyeler, oyunlar, müzik dinletisi gibi pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, çocuklara çevre bilincini aşılamak üzere yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi ve Eko Okullar işbirliği ile 8 Haziran Perşembe günü 11.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek Çevre Çocuk Şenliği, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda çocukları bekleyecek.