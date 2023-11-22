Tepebaşı Belediyesi'ne sokak hayvanları için kulübe bağışı

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanlarına duyarlı vatandaşlardan mama, barınma gibi temel ihtiyaçlar konusunda bağış gelmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, çok anlamlı bir bağışı daha sokak hayvanları adına kabul etti. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü'nden 20 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapmış oldukları 3 kulübeyi Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne bağışladı. Zorlu hava şartlarında can dostlara sıcak birer yuva olacak kulübeler, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

ESTÜ Yapı Kulübü Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Onur Aktütüncü, "Biz bu sene sosyal sorumluluk departmanını da ekledik. Bu tip sosyal sorumluluk projesiyle öğrenci arkadaşlarımıza yardım etme imkanı sunup hem de güzel projelerde birlikte olma gibi planlarımız var. Sokak köpekleri ve ihtiyacı olan köpekler için köpek kulübesi projesi yaptık. Okulumuzdaki atölyemizde kulüp üyelerimiz 20 kişi ile birlikte elimizden geldiğince kulübe yapımı gerçekleştirdik. Sonunda 3 kulübemiz oldu. Bunu da Tepebaşı belediyesi Doğal Yaşam Merkezi ile iletişime geçtik ve buraya bıraktık" dedi. Öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'ne sokak hayvanlarını korumak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kulübeleri teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü öğrencilere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR