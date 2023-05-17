Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na Yoğun İlgi

Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor.

İlk olarak Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

Pazarı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor:

"KADIN ÜRETİCİLERİ DESTEKLİYORUZ"

-Ayla Küçük: "Çok güzel bir proje. Daha da artmasını bekliyorum. Kadın üreticileri bizler de destekliyoruz. Kadın üreticilerin daha da çoğalmasını isterim."

-Nebahat Dermenci: "Ben buraya sık sık geliyorum. Hem onlar için hem bizim için güzel bir proje. Ürünleri de beğeniyoruz. En çok kendi ürettiklerini tercih ediyorum. Buraya gelmeyenleri de davet ediyorum. Çünkü bir kere geldiklerinde müptelası olacaklar."

-Nuray Aykaynak: "Çok güzel burası. Kadınlara bir ek gelir oluyor. Başkanımız Ahmet Ataç'ı tebrik ediyorum. Ürünler de çok taze. Tarladan buraya geliyor."

-Handan Kayış: "Burayı çok beğeniyorum. Üreticilerin kadın olması beni cezbediyor. Ürünler de o kadar taze ki pazarla kıyaslandığında arada çok fark var. Çok lezzetli. Burada olmalarından da çok memnunum. Yeşillikleri çok taze oluyor. Kışlık sebzelerin tatları da çok farklı. İlk önceliğim burası. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz."

-Hatice Ayva: "Çok güzel çok taze buradaki ürünler. Bu proje de çok anlamlı bir proje olmuş."

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor.