Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri programıyla çocuklara doğa-çevre ve izcilik eğitimi veriyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından yaşama geçirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar, izciliği ve doğayı öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı kapsamında, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan 'İklim İzcileri' programı sürüyor.

Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndaki nisan ayı çalışmalarında, çocuklara izcilik andı ve izcilik türesi anlatılarak oyunlar oynandı. Çağdaş Drama Derneği'nden Tuba Yılmaz tarafından 'İklim Değişikliği ve Drama' çalışması yapıldı. İzcilik Marşı'nın da okunduğu etkinliklerde, Tepebaşı İklim Sözcüsü de olan izci lideri Mehmet Nihat Telkes, çocuklara izci flaması ile selamlama çalıştırdı.

Tepebaşı'nda her ayın ilk iki pazar günü izcilik, son iki pazar günü ise iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler düzenlenmeye de devam ediyor. 10-15 yaş aralığında yaklaşık 30 öğrencinin yer aldığı program, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda başladı. Hava durumuna göre uygulamalı kamplar, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda ya da doğayla iç içe başka alanlarda yapılabilecek.

Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/3351-3353 numaralı telefonlardan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecek.