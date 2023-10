Tepebaşı Belediyesi Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar hem hayvanları korumanın önemini öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi birçok kurum, STK ve gönüllünün birlikteliği ile 'Satın alma sahiplen' sloganıyla hayata geçirilen 'Can Dostum' projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan 20 okuldan bin 300 çocuk, alanda kendileri için hazırlanan kukla gösterimi, yüz boyama, interaktif oyunlarla hem eğlendi hem de hayvanları korumanın önemini öğrendi. Çocuklar, merkezde bulunan can dostlarını sevme imkanı da buldu.

Ayrıca çocuklar barınaklardan sahiplendirilmenin artırılması, engelli hayvanların sahiplendirilmede öncelikli olması ve sokak hayvanlarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Eskişehir Fotoğrafçılar Topluluğu iş birliği ile hazırlanan fotoğraf sergini gezdi.