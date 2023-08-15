Tepebaşı Belediyesi Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı 1000 Çocukla Buluştu

Tepebaşı Belediyesi, kırsal mahalledeki çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için hazırladığı Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı ile 1000 çocukla buluştu. Araç, her yaş grubuna uygun kitaplar, oyun aktiviteleri ve eğitici filmlerle çocuklara hizmet verdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kırsal mahalledeki çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için hazırladığı Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı 1000 çocuk ile buluştu.

Yıl boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, yaz tatilinde de çocukları Gezici Kütüphane ve Eğlence Aracı ile buluşturdu. Özellikle kırsal mahalledeki çocukların eğlenerek öğrenmeleri için hazırlanan araç görevini tamamladı. Her yaş grubuna uygun kitapları, oyun aktivitelerini ve eğitici filmleri yaklaşık 1000 çocuklarla buluşturan araç, ortalama 1000 kilometre yol yaptı.

Her gün farklı kırsal mahallelerde uzman eğitmenler ve Tepebaşı Rekreasyon ekibi tarafından çocuklara gelişimlerini destekleyecek çeşitli etkinlikler yaptırılarak yaz tatilini verimli geçirmeleri amaçlanarak hazırlanan araç; Boyacıoğlu, Turgutlar, Karagözler, Behçetiye, Çalkara, Emirceoğlu, Hekimdağ, Atalantekke, Yarımca, Tandır, Bozdağ, Tekeciler, Sulukaraağaç, Avlamış, Keskin, Yukarı Söğütönü, Uludere, Gökçedere, Hasanbey, Muttalip, Yeni Akçayır, Çukurhisar, Satılmışoğlu, Kızılcaören ve Gündüzler olmak üzere 25 mahalleye giderek çocuklara hizmet verdi.