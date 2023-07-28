Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri Gençlere Destek Olmaya Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, her yıl on binlerce gencin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Merkezlerde gençlere ücretsiz eğitimler, çorba ve akşam yemeği ikramı, çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti gibi birçok destek sunuluyor. Ayrıca gençler psikolojik destek, kütüphane, çalışma salonları, bilgisayar laboratuvarları ve sosyal etkinliklere katılım imkanı da buluyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, bu yıl 12'inci yaşını kutlarken, her yıl on binlerce gencin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamaya sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, sağladığı olanaklar ile kentteki genç nüfusun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Temmuz 2011'de ilki açılan Gençlik Merkezlerinde düzenlenen sosyal etkinliklerin yanı sıra çok sayıda branşta gerçekleştirilen ücretsiz eğitim çalışmaları ile daha fazla gence katkı sağlanıyor. Çok sayıda seçenek barındıran eğitimler arasında kemandan tangoya, tiyatrodan Japonca'ya, uygulamalı film yapımından el yapımı deri işlemeciliğine kadar branşlar yer alıyor. Düzenlenen ücretsiz eğitimlere gençlerin katılımı da üst düzeyde oluyor. 2022 yılı güz döneminde Gençlik Merkezlerinde açılan eğitimlere bin 500 öğrenci, 2023 bahar döneminde açılan eğitimlere bin öğrenci, 2023 yaz döneminde açılan eğitimlere ise 815 öğrenci kayıt yaptırdı. Merkezlerde öğrenciler için ücretsiz şekilde kütüphane, internet ve bilgisayar hizmeti de sunuluyor.

Sabahları çorba akşamları yemek desteği

19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde, 2011 yılı itibariyle her kış mevsiminde okula giden üniversite öğrencileri için sunulan ücretsiz çorba ikramı da yıllardır devam ediyor. Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, sıcak çorba ile soğuk havanın etkisinin azaldığını söyleyerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor. 2022 yılı itibariyle kış aylarında 'Gel Beraber Olsun' sloganıyla ücretsiz akşam yemeği hizmeti de üniversiteli öğrenciler için ikram edildi. Gençler, ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle bu hizmetlerin bütçelerine katkı sağladığını da ifade ediyor. Sıcak çorba ikramı 5 bin kişiye, 'Gel Beraber Olsun' sloganıyla verilen ücretsiz akşam yemeği de 90 bin öğrenciye ulaştı.

Ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma imkanı

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde öğrenciler için verilen çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti de gençlerden uzun yıllardır beğeni topluyor. Çamaşır yıkama ve kurutma hizmetinden ücretsiz olarak yararlanan öğrenciler, hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtiyor.

Gençler için birçok destek sunuluyor

Gençler, Gençlik Merkezleri'nde psikolojik destek de alabilirken, ders çalışmak için kütüphane ve çalışma salonlarından ücretsiz faydalanabiliyor. İnternete ve bilgisayara ihtiyaç duyduklarında bilgisayar laboratuvarları kullanılabilirken, Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere de katılım sağlanabiliyor. Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk'in parçası olan Gençlik Merkezleri, gençlere Avrupa fırsatları hakkında da bilgi sağlıyor.

Ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları

Gençlerin eğitimlerini her alanda destekleyen Gençlik Merkezleri, üniversite sınavına girecek gençler için de eğitimler düzenliyor.

Üniversite adayı gençler için Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri gibi dersler, ücretsiz olarak sunuluyor.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim"

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Gençlerimizin ülke geleceğimiz açısından çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Onların kendilerini geliştirmesi, ülkemiz için son derece değerli. Buradan yola çıkarak, gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Gençlik Merkezlerimizden yılda yaklaşık 40 bin gencimiz yararlanıyor, merkezlerimiz adeta dolup taşıyor. Gençlerimizin eğitime, bilime, kişisel gelişime gösterdiği ilgi, benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR