Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi Faaliyetlerine Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamlarındaki zorlukları güven duygusu içerisinde aşabilmeleri için faaliyetlerine devam ediyor. Merkezde özbakım ve günlük yaşam becerileri, aile eğitimi, akademik dersler, sanat ve zanaat eğitimi atölyeleri gerçekleştiriliyor. Merkezden faydalanan bireylerin ulaşımları da Tepebaşı Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamlarındaki zorlukları güven duygusu içerisinde aşabilmeleri için faaliyetlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. 2009 yılından beri faaliyet gösteren merkezde, özbakım ve günlük yaşam becerileri, aile eğitimi ve akademik derslerin yanı sıra sanat ve zanaat eğitimi atölyeleri de gerçekleştiriliyor.

Tamamen ücretsiz olan merkezde eğitim alan 18-70 yaş arası zihinsel yetersizliği bulunan 12 bireyin ulaşımları da eğitmen eşliğinde Tepebaşı Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Merkezden faydalanan bireylerin ebeveynlerinden Banu Kondu, şunları söyledi:

"O kadar memnun kaldık ki merkezden. Evde çok tartışıyordum kızımla. Yüzde 50 engelli benim kızım. Okula gittiğinde hep sorunlar yaşıyorduk. Ama çabalarım boşa çıkıyordu. Sonra burayı duyduk. Mezun olduktan sonra buraya geldik. Burada dersler almaya başladık. Aile eğitimi derslerinde kızıma karşı nasıl davranacağımı veya nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Kızım kendi davranışlarını bilmiyordu onları gördü. Ondan sonra biraz daha düzelme oldu ve büyük faydasını gördük. Şimdi daha sakin."

Bir başka ebeveyn Özgül Öztürk ise şöyle konuştu:

"2 özel çocuk annesiyim. Bir çocuğum buraya geliyor. Burayı bir arkadaş vasıtasıyla öğrendim. Evde çok sorun yaşıyorduk. Buraya geldikten sonra kızımın özgüveni daha da arttı. Diğer kızım şu an okuyor. Mezun olunca onu da getireceğim. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ülkede özel çocuklarımız çok gündemde olmuyor. Belediyelerin bu tür hizmetlerde bulunması çok önemli. Hem bizim için hem çocuklarımız için. Çünkü bizlerde zaman zaman onlara nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz, onların beklentilerini karşılayamıyoruz. O nedenle bu tarz yerler bizim de onlara nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyor. Onların sosyalleşmesi için herhangi bir yerde bir iş alanında çalışmaları için kendilerini ifade edebilmeleri ve her şeyden önce kendilerini koruyabilmeleri için çok önemli."

Vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi hakkında bilgi alabilecek.