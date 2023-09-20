Tepebaşı Belediyesi Çocuklarla Hareketlilik Günü düzenledi

Tepebaşı Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çocuklar için düzenlediği 'Çocuklarla Hareketlilik Günü', yaklaşık 550 çocuğun katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte çocuklar zumba, rekreasyon etkinlikleri, kukla show ve geleneksel oyunlarla eğlendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çocuklar için düzenlediği Çocuklarla Hareketlilik Günü, yaklaşık 550 çocuğun katılımı ile eğlenceli ve sağlıklı etkinliklere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi ve Eko-Okullar iş birliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl 'Şehrini Keşfet-Gelecek Enerjini Koru!' teması ile gerçekleşecek Avrupa Hareketlilik Haftası'nı birbirinden keyifli ve sağlıklı etkinlikler ile kutluyor. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bireylerde fiziksel aktivite seviyesinin arttırılması ve teşvik edilmesi amacıyla birçok program düzenlenirken, kent sakinleri hem eğlenceli hem de sağlıklı şekilde vakit geçiriyor. Bu çerçevede çocuklar için gerçekleştirilen 'Çocuklarla Hareketlilik Günü' etkinliği de Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, STK temsilcileri ve 550 çocuğun katılımı ile düzenlendi.

"Ülkeyi sizler yöneteceksiniz"

Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, "Siz çocuklara sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak için yerel yönetim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklar sizin haklarınız çok değerli. Biz büyükler o haklarınızı korumak zorundayız. Çünkü gelecekte bu ülkeyi siz yöneteceksiniz. Çağdaş, Atatürk'ün çocukları olarak sizler yöneteceksiniz. Bugünü keyifle yaşayın, keyfini sürün güzel bir gün geçirin. Hepinizin yanaklarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Eko-Okullar Koordinatörü Nadir Erdem ise "Sağlıklı yaşanabilir bir çevrede yaşamak çocuk hakkıdır. Bugünün çocukları geleceğin büyükleri olarak temiz bir çevre bırakmak bizim görevimizdir. Katkıda bulunan Tepebaşı Belediyesi'ne, STK'lara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR