Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde Kursiyerlerin El Emeği Sergisi Açıldı

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri kursiyerlerinin hazırladığı ürünlerin yer aldığı 2022-2023 yıl sonu sergisi beğeni topladı. Açılışta konuşan Başkan Ahmet Ataç, "Her zaman siz kadınları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerlerin el emeklerinin yer aldığı 2022-2023 yıl sonu sergisi açıldı.

Tepebaşı Belde Evleri'nde ve Deneyimli Kafelerde ahşap boyama, çini boyama, giyim, takı tasarımı gibi birçok branştaki kurslardan eğitim alan 5 bin 155 kursiyer, el emeklerini düzenlenen sergide beğeniye sundu.

Hanımeli Sokak'ta yoğun katılımla gerçekleşen sergi açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Belde Evlerimizin ilkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Biz belediyeciliğe 'Merkeze değil, herkese hizmet' ilkesi ile bakıyoruz. Bir aile sıcaklığının yaşandığı Belde Evleri, kadınlarımızın kendi evidir. Bu projeyi, gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Bugün Belde Evleri'mizde eğitim gören ve üreten birçok kadın ekonomilerine katkı sağlıyor. Şu an bulunduğumuz Hanımeli Sokağı'nı sizin evlerinize, ekonomilerinize katkı sunmanız için hizmete açtık. Burada kadınlarımız yıl boyunca öğrenerek ürettikleri eserlerini, el emeklerini ve göz nurlarını görücüye çıkardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Umuyorum her şey onlar için daha da güzel olacak. Biz emekçi kadınlarımızın her zaman arkasındayız, her zaman sizleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"SİZLERE GÜVENİYORUM"

Herkesi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde oy kullanmaya davet eden Başkan Ataç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hanımlar önce oyumuzu kullanacağız. Oyunu kullanmayanları sandığa götüreceğiz. Türkiye'de 8 milyona yakın oy kullanılmamış. Bu seçim çok önemli. Demokrasi ile otokrasinin yarışı olacak. Eğer hürriyetten yanaysanız 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceğiz. Bu seçim ülke için çok önemli ama başta sizin için önemli. Kadın haklarını hiçe sayan insanlar ve bunu açık açık söylediler. İstanbul Sözleşmesi'ni hem getirdiler sonra kaldırdılar. Yeniden Refah Parti ile Hüda-Par 6284 sayılı yasayı kaldırmak istiyor. Bu tamamen kadın hakları üzerine kurulmuş yasadır. Buna çok dikkat edelim. Bu yasa sizler için çok önemli sizler de bizim için çok önemlisiniz. Çocuklarımızın torunlarımızın geleceğini çok iyi tayin etmemiz gerekiyor. İkinci seçimde hiç endişem yok, hedefimiz oyumuzu arttırmak. Ben size sonuna kadar size güveniyorum."

Hanımeli Sokak'ta binlerce el emeğinin yer aldığı sergi, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar gezilebilecek.