Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde Çocuk Oyun Grupları Kayıtları Başladı

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine destek olmak amacıyla Belde Evleri'nde düzenlenecek olan Çocuk Oyun Grupları için kayıtları başlattı. Eskişehirli çocuklar, 36-57 ay arası olan gruplarda bir araya gelecek.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde düzenlenecek Çocuk Oyun Grupları için kayıtlar başladı.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar için düzenlediği etkinlikler ile gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. Belde Evleri'nde başlayacak olan Oyun Grupları için kayıtlar başladı. 36-57 ay arası çocuklar için çocuk oyun grupları Belde Evleri'nde Eskişehirli çocuklar ile buluşacak. Etkinlikler Hasan Ali Yücel Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Muttalip Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Yeşiltepe Belde Evi ve Fevzi Çakmak Belde Evi'nde gerçekleşecek. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Belde Evleri'nden yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR