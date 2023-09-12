Tepebaşı Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'na ev sahipliği yapacak

Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla birbirinden renkli ve sağlıklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlikler kapsamında enerji tasarrufu, çocuklarla hareketlilik günü, enerji tasarrufu konulu atölye çalışması, kadınlarla pedallyoruz etkinliği ve renkli etkinlikler düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla birbirinden renkli ve sağlıklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası'nı farklı etkinlikler ile kutlayacak. Etkinlikler kapsamında birçok program düzenlenirken, kent sakinleri de hem eğlenceli hem de sağlıklı vakit geçirecek.

TEMİZ ENERJİ EĞİTİM KAMPI

İlk olarak Tepebaşı Belediyesi yürütücülüğünde Tepebaşı Sürdürülebilirlik Merkezi, Bilecik Belediyesi, ESESKAMP'ın paydaş olduğu ve küresel amaçlardan 7.'si olan Erişilebilir ve Temiz Enerjinin önemine dikkat çekmek ve Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2023'ün yıllık teması olan enerji tasarrufu ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla 16-17 Eylül'de eğitim kampı düzenlenecek.

ÇOCUKLARLA HAREKETLİLİK GÜNÜ

Ardından Çocuklarla Hareketlilik Günü 19 Eylül Salı günü saat 13.00'te Özdilek AVM yanında bulunan korulukta düzenlenecek.

Etkinlikte çocuk zumba, Oralet'in Dünyası Kukla Show, animatörlerle kulüp şarkıları, dans, geleneksel oyunlar ve yarışmalar, parkur-beden atölyesi, spor oyunları, şişme kaydırak, halka ve basket oyunları yer alacak.

ENERJİ TASARRUFU KONULU ATÖLYE ÇALIŞMASI

20 Eylül Çarşamba günü Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda enerji tasarrufu üzerine söyleşiler düzenlenecek. Kurumlardan gelen yetkililer yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verecek.

KADINLARLA PEDALLIYORUZ ETKİNLİĞİ

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda 21 Eylül Perşembe günü saat 16.00-19.30 arasında Kadınlarla Pedallıyoruz ve çocuklarla bisiklet macerası etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikte kadınlar ve çocuklar bisiklet sürmenin keyfini yaşayacak.

VECİHİ HÜRKUŞ'TA RENKLİ ETKİNLİKLER

22 Eylül Cuma günü Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda ise birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Saat 16.00-18.30 arasında bisiklet tamir atölyesi düzenlenecek. Atölyede bisiklet bakımı ve tamiri konusunda bilgiler verilecek. Saat 18.30-19.30 arasında ise bisiklet korteji yapılacak. Kortejin ardından ise Yağmur Argın konseri ve Macfit ile zumba etkinliği olacak. Etkinlikler sonunda ise hediye çekilişi yapılacak.