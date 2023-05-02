Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Muttalip, Kızılinler ve Yukarı Söğütönü Mahallelerinde Yağmur ve Şükür Dualarına Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Muttalip, Kızılinler ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde yağmur ve şükür duası etkinliklerine katılarak vatandaşlar ile buluştu. Başkan Ataç, 'Önümüzdeki sürecin her zamankinden daha bolluk içinde, bereketli olacağına inanıyorum' dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Muttalip, Kızılinler ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde yağmur ve şükür duası etkinliklerine katılarak vatandaşlar ile buluştu. Başkan Ataç, "Önümüzdeki sürecin her zamankinden daha bolluk içinde, bereketli olacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Ataç, Muttalip, Kızılinler ve Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde yağmur ve şükür duasına katıldı. Ziyaretlerinde kırsal mahalle sakinleri ile selamlaşarak sohbet eden Başkan Ataç, sorunları ve talepleri dinledi.

Başkan Ataç'a ziyaretlerinde, Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Hasan Tutucu, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Ataç, "Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim için çok değerli. Üreticilerimiz de zor günlerden geçiyor. O yüzden yağmur ve bereket için yapılan bu etkinlikler çok önemli. Biz de vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Bereket için edilen dualara ortak olduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki sürecin her zamankinden daha bolluk içinde, bereketli olacağına inanıyorum" diye konuştu.