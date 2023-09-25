Temizlik görevlisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde çalışan Bülent Kuşsan, Mezitli ilçesine bağlı Fatih Soydan Caddesi'nde saha temizliği yaptığı sırada, içinde yaklaşık 5 bin liraya yakın para bulduğu cüzdanı, sahibine ulaşarak teslim etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünde temizlik personeli olarak görev yapan Bülent Kuşsan, "Fatih Soydan Mahallesi'ni süpürüyordum. Marketin önünde bir cüzdan buldum. Boş zannettim. Çöpe atarken dolu olduğunu fark ettim. İçinde kimlik bilgileri vardı. İlgilimizi aradım, o da gerekli yerlere durumu bildirdi ve sahibine ulaştırdık" şeklinde konuştu.

Daha önce de İçel Anadolu Lisesi önünde buna benzer bir durum yaşadığını aktaran Kuşsan, "Daha önce de bir telefon buldum. Güvenliğe bıraktım ve sahibi direkt gelerek oradan aldı" dedi.

Yaş almış bir vatandaşı mutlu ettiği için, kendisinin de mutlu olduğunu dile getiren Kuşsan, "Cüzdanın içerisinde bir miktar para, kartları ve kimliği vardı. Cüzdanın sahibinin belki de maaşıydı. İçinde eşinin kimliği de vardı ve en çok onu bulduğuna mutlu oldu. Büyükşehir Belediyesi personeli olarak, vatandaşlık görevimi yerine getirmekten dolayı ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.

Cüzdanını bulduğu için çok sevindiğini ifade eden emekli öğretmen Merih Teymen ise "Alışveriş yapmak için mağazaya girmiştim. Mağazadan çıktığım esnada arabaya bindim, yanımda abim vardı. Cüzdanıma baktım, yerinde yoktu. Tekrar mağazaya döndüm, kameralara baktık ve polisi aradık. Polis gelerek kameralardan tespit etmeye çalıştı. Cüzdanın nerede düştüğü de görünmüyordu, hep çantamda görünüyor. Demek ki fark etmeden Menderes Mahallesi'nde elime aldım ve elimden düşürdüm" ifadelerini kullandı.

Cüzdanın içindeki paradan ziyade, kartların kendisi için daha önemli olduğunu belirten Teymen, "Benim için paradan ziyade içindeki kartlar önemliydi. Kaybettiğim kocamın kimliği vardı. Sağ olsun belediye personelimiz bulmuş. Gayet dürüstlük içinde, hiçbir eksik olmadan cüzdanı getirdi ve teslim etti. Cüzdanı bulan kardeşimizin dürüstlüğü için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN