TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki kuzenden biri yaşamını yitirdi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

TEM'de motosikletle kaza yapmıştı, hayatını kaybetti

TEM'deki motosiklet kazası kuzenlerden birini hayattan kopardı

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada yaralanan iki kuzenden biri yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Karaali idaresindeki 06 BYY 167 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Ali Karaali ve yolcu S. Karaali yola savrularak yaralandı. Motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ali Karaali'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşadığı öğrenilen Ali Karaali ve S. Karaali'nin kuzen olduğu kaydedildi. Kaza ile ilgili incelme devam ediyor.