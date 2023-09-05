TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 4 çocuk hayatını kaybetti
Çatalca, TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 çocuğun cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
ÇATALCA, Tem Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 çocuğun cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkisinde meydana gelmiş, kamyonet çarptığı otomobili önündeki arıza yapan kamyonun altına sürüklemişti. Kaza yapan otomobilde bulunan 4 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralı olarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden çocukların cenazesi gece saatlerinde savcının incelemesinden sonra Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'a gelen cenazeleri ölen çocukların akrabalarının beklediği görüldü.