TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çatalca mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'ın patlayan lastiği otoyola dağıldı. Bu sırada lastik parçaları arkadan gelen kamyonun şaftına dolanınca arıza yaptı. Arızalanan kamyonu gören Muhittin Şeker ise otomobili ile yavaşladı. Arkadan gelen sebze yüklü kamyonet ise önce önünde seyreden bir TIR'a vurdu, ardından da Muhittin Şeker'in kullandığı otomobile çarptı. Otomobil, arızalanan kamyon ile kamyonet arasında metal yığınına döndü. Otomobilde bulunan 8 kişi ise içeride sıkıştı.

OTOMOBİLDE BULUNAN 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun trafiği İstanbul istikametine dururken, polisin aldığı güvenlik önleminin ardından itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları tek tek kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobildeki Alperen Ş. (1), Sabri Ş. (2), Buğlem Ş. (8) ve Kader K.'nin (18) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi ise sürüyor.

JANDARMA 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay yerinde uzun süren çalışmaların ardından araçlar otoyoldan kaldırıldı. TEM Otoyolu 3 saat sonra trafiğe açıldı. Öte yandan görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, kamyon, kamyonet ve TIR sürücüsü olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.