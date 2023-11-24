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TEM Otoyolu Kınalı Mevkii'nde Çöp Kamyonu Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

TEM Otoyolu Kınalı mevkii'nde bir çöp kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve yan yattı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.