TEM'de Zincirleme Kaza; Kalbi Duran Bebek Yeniden Hayata Döndürüldü, 5 Yaralı

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; KALBİ DURAN BEBEK YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ, 5 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada kalbi duran bebek, ekiplerin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolunun Körfez ilçesi Şirinyalı geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 5 aracın zincirleme kazaya karışması üzerine ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kalbi duran bebeğe kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.