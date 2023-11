TEM'de zincirleme kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki 34 CTV 508 Fiat marka otomobil önce A.E. hakimiyetindeki 67 LM 941 plakalı otomobil ile çarpıştı, ardından da B.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı 50 ABD 501 plakalı Dacia marka cipe çarptı. Sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda yabancı uyruklu U.G.H.Y. idaresindeki BU 8928 HK plakalı MAN marka tır da kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

Kazada cip içinde bulunan Ü.G.T., E.T. ve A.T. sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan A.E., E.B., B.Ç., Ü.G.T., E.T., A.T. ve G.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.