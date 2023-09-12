TEM'de zincirleme kaza: 3 tır birbirine girdi, 1 kişi yaralandı

Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır birbirine çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik yoğunluğu oluşurken, kaza sonrası tırlar kaldırıldı ve trafik normale döndü.