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Tekneyle yarışan yunuslar böyle görüntülendi

Yaşam Haberleri

Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında yunus balıkları, balıkçı tekneleriyle yarışarak şov yaptı. Yunusların hareketleri saniye saniye kaydedildi.

Tekneyle yarışan yunuslar böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında Yunus Balıklarının denizin ortasında balıkçı tekneleriyle yarıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında ilerleyen bir tekne fark eden Yunus Balıkları, hemen tekneye yanaşarak yüzmeye başladı. Teknedeki vatandaşlar ise birkaç yunus balığının kendilerine yaklaştıklarını fark ederek onları kameraya aldı. Dost canlısı ve oyun meraklısı olarak bilenen yunuslar, denizin ortasında bulunan tekneyle yarışarak hareketleriyle adeta şov yaptı. Yunusları gören teknedeki vatandaşlar da teknenin hızını düşürerek o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Yunusların bu hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Yaşam

Tekirdağ Marmara Yaşam Haberler

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