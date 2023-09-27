Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir teknede çıkan yangın, karadan ve denizden yapılan müdahaleyle güçlükle söndürüldü. Yangın anında teknede kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

Teknede çıkan yangın güçlükle söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede çıkan yangın karadan ve denizden müdahaleyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, Karagözler Mahallesi Yarımada Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıya bağlı bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ilgili ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğu mücadelesiyle yangın yaklaşık 1 saatte alevler güçlükle söndürüldü. Yangın anında teknede kimsenin olamaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.