Tekne Kaptanı Alanya'da İkinci Kez Deniz Kaplumbağası Kurtardı

Alanya ilçesinde günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz kaplumbağasının çırpındığını fark etti. Meşe, deniz kaplumbağasını tekneye çıkararak misinadan kurtardı. Turistler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Deniz kaplumbağası daha sonra tekrar denize bırakıldı. Meşe, 4 gün önce de iğne batan ve misina dolanan bir deniz kaplumbağasını kurtarmıştı.