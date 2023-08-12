Tekne Kaptanı Alanya'da İkinci Kez Deniz Kaplumbağası Kurtardı
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Alanya ilçesinde günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz kaplumbağasının çırpındığını fark etti. Meşe, deniz kaplumbağasını tekneye çıkararak misinadan kurtardı. Turistler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Deniz kaplumbağası daha sonra tekrar denize bırakıldı. Meşe, 4 gün önce de iğne batan ve misina dolanan bir deniz kaplumbağasını kurtarmıştı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tekne kaptanı 4 günde ikinci kez deniz kaplumbağası kurtardı.
İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde deniz kaplumbağasının çırpındığını gördü.
Denize atlayan Meşe, deniz kaplumbağasını tekneye çıkarıp, dolanan misinadan kurtardı.
Kaptana yardım eden turistler, bu anları cep telefonuyla da kaydetti.
Deniz kaplumbağası daha sonra yeniden denize bırakıldı.
Turgay Meşe, 4 gün öncede vücuduna iğne batan ve misina dolanan deniz kaplumbağasını kurtarmıştı.