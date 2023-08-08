Tekkeköy'de Sünnet Şöleni Düzenlenecek

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenecek sünnet şöleninde 250 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını atacak. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, vatandaşları bu hafta sonu gerçekleşecek olan sünnet şöleninde çocukların mutluluğuna ortak olmaya davet etti. Tekkeköy Belediyesi, geleneksel bir etkinlik olarak her yıl düzenlenen sünnet şölenini bu yıl da dolu dolu gerçekleştirecek. Bu anlamlı etkinlik ile ilçe sakinlerine ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak hedefleniyor. Etkinlikte, sünnet olacak çocukların kendilerini özel hissetmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan sürpriz de yer alacak. 13 Ağustos'ta gerçekleşecek olan sünnet şöleni için tüm ilçe sakinleri ve misafirleri etkinliğe katılmaya davet eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bu tür geleneksel etkinliklerin ilçe kültürü ve birlikteliğine katkı sağladığını ve ailelerin mutlu anlar yaşamasına vesile olduğunu belirtti. Togar, Tekkeköy Belediyesi yanındaki etkinlik alanında 14.00-21.00 saatleri arasında yapılacak şölende çocukları, yüz boyama, çocuk oyunları, çizgi film kahramanları, tahta bacak, palyaço, illüzyon gösterileri gibi birçok etkinliğin karşılayacağını şölende ayrıca düzenlenecek konvoyla çocuklara ilçe turu yaptırılacağını ifade etti. - SAMSUN

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenecek sünnet şöleninde 250 çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımlarını atacak. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, vatandaşları bu hafta sonu gerçekleşecek olan sünnet şöleninde çocukların mutluluğuna ortak olmaya davet etti.

Tekkeköy Belediyesi, geleneksel bir etkinlik olarak her yıl düzenlenen sünnet şölenini bu yıl da dolu dolu gerçekleştirecek. Bu anlamlı etkinlik ile ilçe sakinlerine ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak hedefleniyor. Etkinlikte, sünnet olacak çocukların kendilerini özel hissetmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan sürpriz de yer alacak.

13 Ağustos'ta gerçekleşecek olan sünnet şöleni için tüm ilçe sakinleri ve misafirleri etkinliğe katılmaya davet eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bu tür geleneksel etkinliklerin ilçe kültürü ve birlikteliğine katkı sağladığını ve ailelerin mutlu anlar yaşamasına vesile olduğunu belirtti.

Togar, Tekkeköy Belediyesi yanındaki etkinlik alanında 14.00-21.00 saatleri arasında yapılacak şölende çocukları, yüz boyama, çocuk oyunları, çizgi film kahramanları, tahta bacak, palyaço, illüzyon gösterileri gibi birçok etkinliğin karşılayacağını şölende ayrıca düzenlenecek konvoyla çocuklara ilçe turu yaptırılacağını ifade etti. - SAMSUN