Tekkeköy Belediyesi Sünnet Şöleni Düzenledi

Tekkeköy Belediyesi, geleneksel bir etkinlik olarak her yıl düzenlenen sünnet şölenini bu yıl da dolu dolu gerçekleştirdi. Sünnet ettirilen 250 çocuk 'Geleneksel Sünnet Şöleni'yle unutulmaz bir gün yaşadı. Şölen kapsamında çocuklar tur atarak eğlenceli dakikalar geçirdi, Mevlid-i Şerif okutuldu ve Tekkeköyspor forması hediye edildi.

Tekkeköy Belediyesi, geleneksel bir etkinlik olarak her yıl düzenlenen sünnet şölenini bu yıl da dolu dolu gerçekleştirdi. Sünnet ettirilen 250 çocuk 'Geleneksel Sünnet Şöleni'yle unutulmaz bir gün yaşadı.

Tekkeköy Belediyesi yanındaki etkinlik alanında yapılan şölende konvoy eşliğinde Tekkeköy turu gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saatlik turda çocuklar ve aileleri üstü açık otobüsle gezdirildi. Çocuklar, etkinlik alanında kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında eğlenceli dakikalar geçirdi. Palyaço ve çizgi film karakterleri alanda dolaşarak çocukları sevindirdi. Etkinlikte limonata ve kavurmalı pilav ikramları da yapıldı. Sünnet ettirilen çocuklar için Mevlid-i Şerif okutuldu ve tüm çocuklara Tekkeköyspor forması hediye edildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Geleceğimizin mimarı çocuklarımıza her zaman iyi şekilde hatırlayacakları eğlenceli bir gün hazırlamak istedik. Oyun parkurlarımızla, şehir turumuzla, alandaki etkinliklerimizle inşallah bunu da gerçekleştirmişizdir" dedi. - SAMSUN