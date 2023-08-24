Tekirdağ Şarköy'de Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü. Gölcük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su tankeri, 4 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.