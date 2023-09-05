Tekirdağ Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki üç tekerli moped araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ