Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.