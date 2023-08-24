Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi henüz belirlenemeyen nedenle ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken soğutma çalışması başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam