Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eski öğretmenevi binasında yangın çıktı

Muratlı ilçesinde bulunan eski öğretmenevi binasının en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve söndürme çalışmaları yapıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eski Muratlı Öğretmenevi binasında yangın çıktı.

Yangın, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bir dönem öğretmenevi olarak kullanılan binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, metruk yapının en üst katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

Yangın uğraşlar sonucu söndürülürken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

Diğer taraftan, metruk binada yaşayan vatandaşların olduğu ve yangının onlar yüzünden çıkmış olabileceği ileri sürüldü. - TEKİRDAĞ