Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir çoban arazide ölü bulundu
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Aşağısevindikli Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide bir kişinin hareketsiz halde olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu ölen kişinin çobanlık yapan Haydar Kotan olduğu belirlendi. Cenaze Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir çoban arazide ölü bulundu.
Aşağısevindikli Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu ekipleri bildirdi.
Bölge sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu öldüğü tespit edilen kişinin çobanlık yapan Haydar Kotan (65) olduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından Kotan'ın cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.