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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir çoban arazide ölü bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Aşağısevindikli Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide bir kişinin hareketsiz halde olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu ölen kişinin çobanlık yapan Haydar Kotan olduğu belirlendi. Cenaze Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.