Tekirdağ'da başlayan orman yangınına, havadan müdahale desteği başladı. Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'daki orman yangınına helikopter desteği

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da başlayan orman yangınına, havadan müdahale desteği başladı. Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de gönderildi.

Tekirdağ'In Çerkezköy ilçeside bulunan Ambardere mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ile müdahale de başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ormanlık alandaki yangına, arazözler, su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla birlikte yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. Ekipleri yangının daha fazla büyümemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan çevrede güvenlik tedbirleri alan ekipler, bölgede bulunan okullardaki öğrencileri de güvenli bir şekilde tahliye etti.