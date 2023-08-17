Tekirdağ'da Yaralı Leylek Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde devriye faaliyetine çıkan jandarma ekipleri, yolda yaralı bir leylek buldu ve koruma altına aldı. Yaralı leylek, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından alınarak tedavi edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi.